Tottenham'a son dakika şoku

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta Tottenham, sahasında West Ham United ile 3-3 berabere kaldı

Jose Mourinho yönetimindeki Tottenham, 1. dakikada Heung-Min Son ile 8 ve 16. dakikalarda Harry Kane'in attığı gollerle derbi mücadelenin ilk yarısını 3-0 önde kapadı.

82. dakikada Fabian Balbuena ile ilk golünü bulan konuk takım, 85. dakikada Davinson Sanchez'in kendi kalesine attığı golle farkı bire indirdi. 90+4. dakikada Manuel Lanzini'nin şık golüyle karşılaşma 3-3 sona erdi.

Real Madrid'den kiralık olarak eski takımı Tottenham'a geri dönen Gareth Bale, 72. dakikada oyuna girdi.

