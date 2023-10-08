Torino derbisini Juventus kazandı

İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) Juventus, derbi maçta konuk ettiği Torino'yu 2-0 mağlup etti. Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız maçın 86. dakikasında oyuna girdi

Serie A'nın 8. haftasında, Juventus'a galibiyeti getiren golleri, 47. dakikada Federico Gatti ve 57. dakikada Arkadiusz Milik kaydetti.

Juventus'ta Türk futbolcu Kenan Yıldız maçın 86. dakikasında oyuna girdi.

Bu sonuçla Juventus, puanını 17'e yükselterek zirve yarışını sürdürdü. Torino ise 9 puanda kaldı.



