Toni Kroos’tan UEFA ve FIFA’ya sert eleştiri

Real Madrid'in yıldız ismi ToniKroos, yoğun maç trafiği nedeniyle FIFA ve UEFA'ya tepki gösterdi. Alman futbolcu, "Biz onların gözünde birer kuklayız" diyerek sitem etti

Real Madrid'in yıldızı ToniKroos, yoğun maç trafiğinden şikayetçi..

Alman futbolcu, "Bizler UEFA ve FIFA'nın gözünde birer kuklayız. sözleriyle sitemini dile getrdi.

Kroos, "Açıkçası yeni icad edilen turnuvalarla bize bunu gösterdi. Eğer bir oyuncular birliği olsaydı ne Uluslar Ligi'nde oynardık ne de İspanya Süper Kupa maçı için Suudi Arabistan'da olurduk." ifadelerini kullandı.

ToniKroos, oluşturulması planlanan Avrupa Süper Ligi'ne de karşı olduğunu belirtti.

30 yaşındaki deneyimli futbolcu, sadece elit takımlardan oluşan bir turnuvanın oyunun ruhuna aykırı olduğunu ve geride kalan takımlarla uçurumun daha da açılabileceğini söyledi.

