Tolgay Arslan adım adım Hannover'e

Fenerbahçe yönetimi dün sabah Tolgay Arslan’ın menajeri Ahmet Bulut ile bir araya geldi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transfer olan 29 yaşındaki futbolcu için Alman kulübü Hannover 96 devreye girdi.

Fenerbahçe'de beklenen sıçramayı bir türlü yapamayan orta saha oyuncusu yeniden Almanya'ya dönebilir. Bu transferin gerçekleşmesi için menajer Ahmet Bulut, Fenerbahçe ile bonservis sorununu çözmeye çalışıyor. Bu sorun çözüldüğü taktirde oyuncu gelecek sezon Hannover 96 forması giyecek.

