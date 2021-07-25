Tokyo 2020'de ikinci günün zirvesinde Çin

Türkiye oyunların ikinci gününü iki bronz madalyayla tamamladı.
Olimpiyatlarda ilk gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|1
|Çin
|6
|1
|4
|11
|2
|Japonya
|5
|1
|-
|6
|3
|ABD
|4
|2
|4
|10
|4
|Güney Kore
|2
|-
|3
|5
|5
|Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı
|1
|4
|2
|7
|6
|İtalya
|1
|1
|3
|5
|7
|Avustralya
|1
|1
|1
|3
|8
|Fransa
|1
|1
|1
|3
|9
|Macaristan
|1
|1
|-
|2
|10
|Tunus
|1
|1
|-
|2
|31
|Türkiye
|-
|-
|2
|2