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Tokyo 2020'de ikinci günün zirvesinde Çin

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2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ikinci gün tamamlanırken Çin, genel madalya sıralamasında zirvedeki yerini korudu. Türkiye, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'ndaki ilk madalyalarını tekvandoda Hakan Reçber ve Hatice Kübra İlgün ile aldı. Çin'i yenen Filenin Sultanları, organizasyona iyi bir başlangıç yaptı

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Tokyo 2020'de ikinci günün zirvesinde Çin
Japonya'nın başkenti Tokyo'da gerçekleştirilen dünyanın en büyük spor organizasyonunun ikinci gününde 6 altın, bir gümüş ve 4 bronzla madalya sayısını 11 çıkaran Çin'in ardından Japonya 5 altın ve bir gümüşle ikinci sırada yer aldı. ABD ise 4 altın, 2 gümüş ve 4 bronzla üçüncü sıraya yerleşti.
Türkiye oyunların ikinci gününü iki bronz madalyayla tamamladı.
Olimpiyatlarda ilk gün sonunda madalya tablosunun zirvesindeki 10 ülkenin ve Türkiye'nin madalya sayısı şöyle:
Ülke                                                    Altın      Gümüş          Bronz         Toplam
1 Çin 6 1 4 11
2 Japonya 5 1 - 6
3 ABD 4 2 4 10
4 Güney Kore 2 - 3 5
5 Sığınmacı Olimpik Sporcular Takımı 1 4 2 7
6 İtalya 1 1 3 5
7 Avustralya 1 1 1 3
8 Fransa 1 1 1 3
9 Macaristan 1 1 - 2
10 Tunus 1 1 - 2
31 Türkiye - - 2 2
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