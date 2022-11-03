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Timo Werner, Dünya Kupası'nda yok

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Leipzig, Shakhtar Donetsk maçında sol ayak bileğinden sakatlanan Timo Werner'in Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı

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Timo Werner, Dünya Kupası'nda yok
 
Leipzig Kulübünden yapılan açıklamada, Werner'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün Ukrayna temsilcisi ShakhtarDonetsk'e karşı oynanan karşılaşmanın 19. dakikada ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıktığı hatırlatıldı.
Bugün yapılan muayenede tecrübeli forvetin sol ayak bileğindeki bağlarda yırtılma tespit edildiği, Werner'inyıl sonuna kadar forma giyemeyeceği bilgisi paylaşıldı.
TimoWerner, Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 20 Kasım'da başlayacak Dünya Kupası'nda Almanya Milli Takımı'nın kadrosunda da yer alamayacak.
 
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