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ThiagoSilva, Chelsea’de

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ThiagoSilva, Chelsea’de
Premier Lig ekiplerinden Chelsea, PSG ile sözleşmesi biten ThiagoSilva'yı transfer ettiğini açıkladı
İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, 35 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.
Chelsea'ye transferinden dolayı mutluluk duyduğunu belirten Silva, "Frank Lampard’ın heyecan verici kadrosunun bir parçası olmaktan çok memnunum. StamfordBridge'de oynamayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yakında görüşmek üzere Chelsea taraftarları." ifadelerini kullandı.
2012 yılında Milan'dan PSG'ye transfer olan ThiagoSilva, Fransız ekibinde oynadığı 8 yılda 7'si lig şampiyonluğu olmak üzere 25 kupa kazandı.
PSG'nin kaptanlığını da yapan Brezilyalı futbolcu, takımının 315 maçta formasını giydi ve 17 gol kaydetti.
 
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