TEŞEKKÜRLER BUSE

KKTC Atletizm Federasyonu’nun elit atleti Buse Savaşkan, Paris 2024 Olimpiyatları’nda büyük bir gurur yaşattı, 1.86'lık derece ile 13 atlet arasında finali 10'uncu tamamladı

Paris Olimpiyatları'nda Türkiye adına yarışan Kıbrıslı Türk sporcumuz Buse Savaşkan, final atlayışlarında 1.86'yı ikinci hakkında geçerken, 1,91'i geçemedi.

Olimpiyat 10.su olan Buse Savaşkan, hepimizin gururu oldu.

Buse, 2 Ağustos’ta finale kalmak için vermiş olduğu mücadelede 1,92’yi geçmeyi başararak finale kalmıştı.

En iyi 13 atlet arasında yer alan Buse, finalde dünyanın en iyi yüksek atlamacı isimleriyle ayni pisti paylaşmanın gururunu yaşadı.

Buse, Paris Olimpiyatlarında ‘KKTC’ vatandaşı olarak yer aldı.

