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Tarihi derbiyi Manchester City kazandı

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İngiltere Premier Lig'in 9. haftasında oynanan derbide Manchester City sahasında Manchester United'ı 6-3 mağlup etti. Unutulmazlar arasına giren mücadeleye hat-trick yapan Erling Haaland ve Phil Foden damga vurdu

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Tarihi derbiyi Manchester City kazandı
Karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 8, 44 ve 72. dakikalarda Phil Foden ile 34, 37 ve 64. dakikalarda Erling Haaland kaydetti. 
Konuk ekibin golleri ise 56. dakikada Antony ve 84 ve 90+1'de (Penaltı) Martial'den geldi. 
Bu sonucun ardından Manchester City puanını 20'ye yükseltirken Manchester United 12 puanda kaldı. 
Sezona mükemmel bir başlangıç yapan Haaland, Manchester United karşısında hat-trick yaparak Premier Lig'deki gol sayısını 14'e yükseltti. 
 
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