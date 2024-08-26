Sven-Goran Eriksson vefat etti

Avrupa'nın tanınmış futbol teknik direktörlerinden biri olan İsveçli Sven-GoranEriksson, 76 yaşında vefat etti



Ailesi tarafından yapılan açıklamaya göre, geçen ocak ayında kendisine son evre kanser teşhisi konan Sven-GoranEriksson, dün sabah evinde hayatını kaybetti.

İsveçli teknik adam, İtalya'nın Lazio, Fiorentina ve Roma, Portekiz'in Benfica ve İngiltere'nin Manchester City takımları ve İngiliz milli takımı gibi birçok kulübü çalıştırdı.

Eriksson, 2001-2006 yılları arasında İngiltere'yi çalıştırdı ve milli takımı 2002 ve 2006 FIFA Dünya Kupaları'na ve 2004 Avrupa Şampiyonası'na taşıdı. Kariyerinin ilerleyen dönemlerinde Meksika, Fildişi Sahili ve Filipinler'i çalıştırdı.

İsveçli teknik adam, Lazio ile 1 Avrupa Kupa Galipleri Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve İtalya Serie A şampiyonluğu, Göteborg ile UEFA Kupası, Benfica ile 3 Portekiz ligi şampiyonluğu da dahil olmak üzere 18 kupa kazandı.

Eriksson, sağlık sorunları nedeniyle Şubat 2023'te İsveç alt lig kulübü Karlstad'daki sportif direktörlük görevinden ayrılmıştı.

Avrupa futbolunun yönetim organı UEFA, İsveç Futbol Federasyonu, İngiliz milli takımı ve Eriksson'un görev yaptığı Lazio, Roma, Manchester City, Leicester City, Benfica ve Göteborg gibi kulüpler başsağlığı dileklerini iletti

