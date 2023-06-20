Suudiler yıldızlara göz diktiler

Suudi Arabistan Ligi ekipleri, gözünü Avrupa'nın önemli kulüplerinde forma giyen kariyerli futbolculara çevirdi. Son olarak Benzema transferiyle dikkatleri üzerine çeken Suudi Arabistan Ligi takımlarının durmaya niyeti yok gibi

Suudi Arabistan Ligi ekiplerinin transferler girişimleri Avrupa basınında geniş yer buluyor.

Avrupa medyasında yer alan haberlere göre, Karim Benzema'yı kadrosuna katan Al Ittihad kulübü, NgoloKante transferini de bitirmek üzere.

Sağlık kontrolünden geçirilen 32 yaşındaki Fransız oyuncu, 2027 yılına kadar sürecek bir sözleşmeye imza atacak.

Al Ittihad, Tottenham'dan ayrılması beklenen Min Son için de 65 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazırlanıyor.

Arabistan için transferde adı geçen bir diğer yıldız ise WolverhamptonWanderers'tanRubenNeves. Al Hilal, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu almak için 55 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardı.

Bonservisi Chelsea'de bulunan 5 futbolcuya da ilgi büyük. EdouardMendy ve Pierre-EmerickAubameyang'a Al Ahli’nin talip olduğu öne sürülüyor.

RomeluLukaku, HakimZiyech ve KalidouKoulibaly'nin de Suudi Ligi'nde top koşturacak yıldız arasına girmesi bekleniyor.

Cristiano Ronaldo ve AndersonTalisca'nın da formasını giydiği Al-Nassr kulübüyse, MarceloBrozovic için Inter'e 15 milyon euro teklifte bulundu.



