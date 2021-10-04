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"Superclasico" derbisinde kazanan River Plate

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Arjantin Premier Lig'deki "Superclasico" derbisinde RiverPlate, Boca Juniors'ı 2-1 mağlup etti

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"Superclasico" derbisinde kazanan River Plate
Başkent Buenos Aires'in iki köklü kulübünü karşı karşıya getiren 14. hafta maçında RiverPlate, Boca Juniors'ı ağırladı.
Boca JuniorslıRojo'nun 16. dakikada kırmızı kart görmesinin ardından oyunun kontrolünü eline alan RiverPlate, Alvarez'in 25 ve 43. dakikadaki golleriyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
Boca Juniors'ta oyuna sonradan dahil olan Zambrano, 90+3'üncü dakikada kaydettiği golle karşılaşmanın skorunu belirledi.
Puanını 30'a çıkaran RiverPlate maç fazlasıyla liderliğe yükselirken, Boca Juniors 21 puanda kaldı.
 
 
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