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Süper Kupa maçı seyircili oynanacak

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UEFA, Budapeşte'de yapılacak 2020 Süper Kupa maçının yüzde 30 kapasiteyle oynanacağını açıkladı

Süper Kupa maçı seyircili oynanacak
Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Bayern Münih ile Avrupa Ligi şampiyonu Sevilla arasındaki Süper Kupa, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sonrası seyirci alınacak ilk UEFA organizasyonu olacak.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre icra kurulu, 24 Eylül'de Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak maça, deneme amacıyla tribün kapasitesinin yüzde 30'u kadar taraftar alınmasını kararlaştırdı.
Açıklamada ayrıca diğer tüm karşılaşmaların, ikinci bir karara kadar seyircisiz oynanmaya devam edeceği de belirtildi.
 
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