Sporun kalbi Paris'te atacak

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olimpiyat oyunlarının 33'üncüsü, bugün başlayacak

Fransa'nın başkenti Paris'in ev sahipliği yaptığı 2024 Olimpiyat Oyunları'nın açılışı, Sen Nehri'nde gerçekleştirilecek.

Toplam 204 ülkeden 10 bin 500 sporcunun mücadele edeceği oyunların açılış töreni, bugün (TSİ) 19.30'da başlayacak. Fransız yönetmen ve aktör Thomas Jolly'nin sanat direktörlüğünü yapacağı törende sporcu kafilelerini taşıyacak tekneler, Austerlitz Köprüsü'nün altından yola çıkarak Sen Nehri boyunca Eyfel Kulesi'nin olduğu noktaya, Iena Köprüsü'ne kadar 6 kilometreyi aşkın mesafe boyunca geçit yapacak. Geçit töreni güzergahında kültürel sunumlar ve Paris'in simge yapılarının manzaraları yer alacak.

Olimpiyat oyunları tarihinde ilk kez geleneksel bir stadyum dışında gerçekleştirilecek açılış törenini, yaklaşık 300 bin kişinin yerinde takip etmesi bekleniyor.

Açılış töreninde dünya siyaset, spor ve sanat camiasından çok sayıda davetli de yer alacak.

Sporseverler, 17 gün sürecek ve 11 Ağustos'ta sona erecek 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nı TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ile Eurosport 1, Eurosport 2'den izleyebilecek.

SPORCULAR, 32 BRANŞTAKİ 48 DALDA MÜCADELE EDECEK

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda sporcular, 32 spor branşı içinde yer alan 48 dalda mücadele verecek.

Toplam 34 farklı merkezde gerçekleştirilecek Paris 2024'te 329 kategoride madalyalar sahibini bulacak.

Tokyo 2020 Olimpiyatları'nda yer alan karate ve beyzbol branşları organizasyondan çıkarılırken, breakdans ilk kez Paris 2024'te olimpiyata dahil edilecek.

Paris 2024'te; atletizm, atıcılık, badminton, basketbol (3x3 basketbol, basketbol), binicilik (at terbiyesi, engel atlama, 3 günlük yarışma), bisiklet (BMX serbest stil, BMX yarış, dağ, yol, pist), boks, breakdans, cimnastik (artistik, ritmik, trampolin), eskrim, futbol, güreş, (grekoromen, serbest), golf, halter, hentbol, hokey, judo, kano (akarsu slalom, durgunsu), kaykay, kürek, masa tenisi, modern pentatlon, ragbi, su sporları (yüzme, maraton yüzme, atlama, sutopu, senkronize yüzme), dalga sörfü, okçuluk, tekvando, tenis, triatlon, tırmanış, voleybol (plaj voleybolu, voleybol), yelken branşlarında müsabakalar yapılacak.

