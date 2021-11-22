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Southgate 3 yıl daha İngiltere'nin başında

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İngiltere Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Gareth Southgate'in sözleşmesi 2024 yılına kadar uzatıldı

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Southgate 3 yıl daha İngiltere'nin başında
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İngiltere'nin futbol federasyonu olan Futbol Birliği (FA) tarafından yapılan yazılı açıklamada, "GarethSouthgate ve yardımcı antrenör Steve Holland'ın her ikisinin de Aralık 2024'e kadar sürecek yeni sözleşmeler imzaladığını doğrulamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Bu ayın sonunda İngiltere'nin başında beş yılını dolduracak olan Southgate, İngiltere'yi bu yıl düzenlenen 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda finale, 2018 FIFA Dünya Kupası yarı finaline ve UEFA Uluslar Ligi'nde üçüncülüğe taşımıştı.
Yapılan açıklamada Southgate, "Steve ve benim kendi rollerimizde kalış süremizi uzatabildiğimiz için çok mutluyum. Bu takıma liderlik etmek inanılmaz bir ayrıcalık olmaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.
 
 
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