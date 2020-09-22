Sörloth resmen Leipzig’te

Trabzonspor, Süper Lig'de gol kralı olan oyuncusu Alexander Sörloth'un Leipzig'e transferi için anlaşmaya varıldığını açıkladı. Alman ekibi, Sörloth için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek, bu bedelin yarısı Trabzonspor'un olacak

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, "Bonservisi CrystalPalace Kulübünde olan, kulübümüzle kiralık sözleşmesi bulunan futbolcumuz Alexander Sörloth'un, Leipzig Kulübüne transfer olabilmesi için yapılan görüşmeler neticesinde CrystalPalace ve Leipzig kulüpleri ile anlaşma sağlanmıştır." ifadesine yer verildi.

"Elde edilen gelir, CrystalPalace yarı yarıya paylaşılacak"

Açıklamada, anlaşmaya göre Leipzig'in, Trabzonspor ve oyuncunun bonservisini elinde bulunduran CrystalPalace'a yarı yarıya paylaşılmak üzere şu şekilde ödeme yapacağı kaydedildi:

"Sözleşme fesih bedeli olarak 20 milyon avro ödenecektir. Futbolcunun maç oynama sayısına göre toplamda 2 milyon eurobonus ödenecektir. Futbolcunun başka bir kulübe transferi halinde, bu transfer dolayısıyla katlanılan maliyetler sonrası kalan transfer karının yüzde 20'si kulübümüze ödenecektir. Futbolcunun ileriki dönemlerde Türkiye'ye transferi söz konusu olması durumunda kulübümüz öncelikle alma hakkına sahip olacaktır. Bu transfer dolayısı ile elde edilecek gelirler, Alexander Sörloth'un bonservisini elinde bulunduran CrystalPalace Kulübü ile yarı yarıya paylaşılacaktır."

Sörloth'un sözleşme feshi

Trabzonspor Kulübü, bir başka açıklamada ise Sörloth'un sözleşmesini feshettiğini bildirdi.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve KAP'ta yer alan açıklamada, "Şirketimiz ile profesyonel futbolcumuz Alexander Sörloth arasındaki 3 Ağustos 2019 başlangıç ve 31 Mayıs 2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadesine yer verildi.

Yapılan anlaşmaya göre, oyuncuya herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceği kaydedildi.

49 maç, 33 gol, 10 asist

Bordo-mavili kulüp, geçen sezon başında 24 yaşındaki Norveçli oyuncuyu İngiltere'nin CrystalPalace Kulübü'nden iki yıllığına kiralamıştı.

Trabzonspor ile 49 maça çıkan Sörloth, 33 gol ve 10 asistlik müthiş bir performans sergilemişti.

