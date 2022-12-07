2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu aşaması tamamlanırken, oynanan 8 maçın 7'sinde takımlar sürprize izin vermedi. İspanya'yı eleyen Fas, tarihinde ilk kez adını çeyrek finale yazdırarak büyük bir başarıya imza attı

Katar'da düzenlenen turnuvada 8 grubu ilk 2 sırada tamamlayan ekiplerin mücadele ettiği son 16 turu müsabakaları geride kaldı.

ABD'yi 3-1 yenen Hollanda, Avustralya'yı 2-1 mağlup eden Arjantin ile eşleşti. Senegal'e 3-0 üstünlük kuran İngiltere ise Polonya'yı 3-1'lik skorla eleyen son şampiyon Fransa'nın rakibi oldu.

Güney Kore'yi 4-1 yenen Dünya Kupalarının en başarılı takımı Brezilya, Japonya'ya penaltılarda üstünlük sağlayan Hırvatistan'ın karşısına çıkacak. İsviçre'yi 6-1 mağlup eden Portekiz ise İspanya'yı penaltı atışları sonucunda saf dışı bırakan Fas ile mücadele edecek.

2022 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek final maçları, 9 Aralık Cuma ve 10 Aralık Cumartesi günleri oynanacak.

- Son 16'nın tek sürprizi Fas'tan

Turnuvanın son 16 turunda oynanan 8 maçın 7'sini favori takımlar kazanırken, Fas büyük bir sürprize imza attı.

Afrika ekibi, 2010 Dünya Kupası şampiyonu İspanya'ya normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan maçta penaltılarda üstünlük kurdu ve tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

Dünya Kupası tarihinde adını çeyrek finale yazdıran 4. Afrika ekibi olan Fas, bu başarıya ulaşan ilk Arap ülkesi unvanını da elde etti.

Hollanda, Arjantin, Fransa, İngiltere, Hırvatistan, Brezilya ve Portekiz ise sürprize izin vermedi ve kupada son 8'e kalmayı başardı.

İSPANYA'NIN PENALTI KABUSU SÜRÜYOR

Müzesinde bir Dünya Kupası bulunan İspanya, turnuvaya penaltı atışları sonucunda 4. kez veda etti.

1986'da çeyrek finalde Belçika'ya mağlup olan İspanya, 2002'de aynı aşamada ev sahibi ülkelerden Güney Kore'ye yenilerek elendi.

2018'de son 16 turunda ev sahibi Rusya tarafından saf dışı bırakılan İspanya, son olarak 2022'de Fas'a üstünlük kurmayı başaramadı ve Dünya Kupası'ndaki penaltı kabusuna son veremedi.

