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Sivasspor Fiorentina'yı geçemedi

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Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında İtalya ekibi Fiorentina'ya 4-1 mağlup oldu ve Avrupa'ya veda etti

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Sivasspor Fiorentina'yı geçemedi
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DG Sivasspor Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda Fiorentina ile karşı karşıya geldi. 
Mücadelenin 35. dakikasında Erdoğan Yeşilyurt Sivasspor'u 1-0 öne geçirdi. İtalyan ekibinin gollerini 44. dakikada Arthur, 62'de Nikola Milenkovic, 78. dakikada Dimitris Goutas (K.K) ve 89'da ise Gaetano Castrovilli attı. 
Karşılaşmanın 81. dakikasında Hakan Arslan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. 
İlk maçı 1-0 kaybeden temsilcimiz DG Sivasspor rövanşta da rakibine 4-1 yenilerek turnuvaya veda ederken Fiorentina çeyrek finale adını yazdırdı.
 
 
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