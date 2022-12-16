Sinisa Mihajlovic hayatını kaybetti

Sırp futbol adamı SinisaMihajlovic'in 53 yaşında hayatını kaybettiği bildirildi. İtalyan basınında çıkan haberlerde, bir süredir lösemi tedavisi gören eski futbolcu ve teknik direktörün, bugün yaşamını yitirdiği belirtildi

Mihajlovic'in ailesinin, Sırp teknik adamın ölüm haberini İtalyan ANSA ajansına doğruladığı aktarıldı.

Kariyerinde Roma, Sampdoria, Lazio, Inter gibi İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarının formasını giyen, Sırbistan Milli Takımı'nın yanı sıra, yine İtalya'da Fiorentina, Sampdoria, Milan, Torino ve son olarak Bologna takımlarını çalıştıran SinisaMihajlovic'e ilk olarak Temmuz 2019'da lösemi tanısı konulurken, genç teknik adam aldığı tedavilerle 2020 yılında hastalığı atlattığını açıklamıştı.

Mihajlovic, bu yılın Mart ayında o dönem çalıştırdığı Bologna Kulübünde olağanüstü bir basın toplantısı düzenleyerek "Sinsi" olarak tanımladığı hastalığın yeniden nüksettiğini duyurmuştu.

Mihajlovic, "Her zaman olduğu gibi açık oynuyorum. Hastalıktan sonra periyodik analizlerim yapılıyordu. Son analizlerde alarm zilleri söz konusu. Hastalığın yeniden ortaya çıkma riski olabilir. Bunu önlemek için tedavi sürecinden geçmem gerekecek. Bu sefer önden davranacağım. Bu hastalık, benim gibi bir rakiple karşılaşmak için çok cesaretli." ifadelerini kullanmıştı.

ÖLÜMÜ BÜYÜK ÜZÜNTÜYE YOL AÇTI

Futbol kariyerinin büyük bölümünü İtalya'da geçiren Mihajlovic'in ölümü ülkede iş, spor, siyaset dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.

İtalyan basını, Mihajlovic’in ölümüyle uluslararası futbol camiasının önemli bir figürün kaybettiğini yazdı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı AntonioTajani de Sırp teknik adamın vefatı dolayısıyla Twitter hesabından paylaştığı taziye mesajında, "Büyük bir adam, büyük bir savaşçı. Onu, İtalya'da futbol oynamış güçlü bir Sırp futbolcu olarak hatırlayacağız. Ailesini sevgiyle kucaklıyorum. HoşçakalSinisa, huzur içinde uyu." ifadelerini kullandı.

Mihajlovic'in son olarak çalıştırdığı Bologna Kulübü de sosyal medyadan, "Hoşçakal Hocam, her zaman kalbimizde yaşayacaksın" paylaşımında bulundu.

Mihajlovic için Fiorentina, Lazio, Milan ve Inter kulüpleri de taziye mesajı paylaştı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) Yönetimi de futbolun ikonu olarak tanımladığı Mihajlovic'in vefatından derin üzüntü duyulduğunu bildirdi.



