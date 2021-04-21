banner583
Dev maçın galibi yok
Dev maçın galibi yok
3 0
Cimnastik Federasyonu’ndan, Engelsiz Aktivite Merkezine destek
Cimnastik Federasyonu’ndan, Engelsiz Aktivite Merkezine destek
8 0
 
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
İlkbaharla uyanan böcek ve sürüngenlere dikkat
42 0
Çilek keyfi
Çilek keyfi
29 0
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
Hamitköy’de Enduro heyecanı yaşandı
29 0
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
Audi yeni elektriklileriyle görücüye çıktı
37 0
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
Enduro heyecanı, Hamitköy‘de başlıyor
22 0
banner529
banner570

Simeone'ye göre futbolda kesin değişiklikler olacak

banner476

İspanya'nın Atletico Madrid takımının teknik direktörü Diego Simeone, başarısızlıkla sonuçlansa da Avrupa Süper Ligi girişimlerin ardından futbolda değişimin kaçınılmaz olduğunu söyledi

Simeone'ye göre futbolda kesin değişiklikler olacak
banner630
Simeone, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) yarın Huesca'ya karşı oynayacakları maç öncesinde basının sorularını yanıtladı.
İngiltere, İspanya ve İtalya'daki 12 kulübün "Avrupa Süper Ligi" kurma girişiminin, aralarında Atletico Madrid'inde olduğu 9 kurucu kulübün çekilmesiyle askıya alınmasını değerlendiren Simeone, "Futbolda, Süper Lig gibi sismik hareketlerle karşı karşıya kalındığında bir şeylerde değişiklikler olacaktır. Bu kesin ve daha iyiye doğru olacaktır." dedi.
Polemik yaratacak, fırsatçılık gibi anlaşılacak tartışmalara girmek istemediğini ve "demagojiden hoşlanmadığını" vurgulayan Arjantinli teknik adam, her şeye rağmen çözümün taraflar arasında yakınlaşmaktan ve diyalogdan geçtiğini kaydetti.
Koeman, yorum yapmaktan kaçındı
Diğer yandan Avrupa Süper Ligi oluşumunda yer alan diğer İspanyol kulüplerinden Barcelona'nın teknik direktörü Ronald Koeman ise bu konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
Koeman basın toplantısında yöneltilen sorular üzerine "Ben, başkanın (JoanLaporta) sözcüsü değilim. Benim işim takımı maça hazırlamak. Dün başkanla Süper Ligi konuştum ve bana kulübün tavrını açıkladı. Ama sonrasında o kadar çok şey oldu ki, en iyisi yorum yapmamak. Bu konuyla ilgili ortada dolaşan çok söz var. Şu anda en iyisi nasıl sonuçlanacağını beklemek. Olanlar beni şaşırtmıyor. Biz, kulüp için en iyisini istiyoruz. Eğer konuşacak biri varsa o da tabii ki başkandır." değerlendirmesini yaptı.
 
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.