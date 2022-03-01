Sevilla, La Liga'ya damga vuruyor

Üst üste dördüncülüklerle Şampiyonlar Ligi’ne katılım ambargosu koyan Sevilla, Julen Lopetegui yönetiminde çok daha fazlasını gözüne kestirmiş durumda

Sakin bir Akdeniz ikliminde, binlerce yıllık geçmişinde birçok milletten kendisine hatıra bırakılmış bir şehirde, her sabah deniz kıyısında güneşin kumlarla buluşmasına şahitlik edip usulca kahve yudumlamak... Julen Lopetegui böylesi bir keyiften ne kadar yararlanıyordur bilinmez ancak Sevilla’ya oynattığı oyunla tüm futbolseverlere büyük keyif veriyor.

İspanyol teknik direktörün Endülüs temsilcisindeki üçünce sene dillere destan şekilde ilerliyor. Üst üste dördüncülüklerle Şampiyonlar Ligi’ne katılım ambargosu koyan Sevilla, 55 yaşındaki teknik direktörüyle çok daha fazlasını gözüne kestirmiş durumda. Son olarak El Gran derbisinde sezonun en iyi takımlarından Real Betis’i adeta sahadan silerek mağlup eden kırmızı beyazlılar işlerinde ne seviyede yaptıklarını bir kez daha kanıtladılar.

La Liga’daki 26. maçının sonunda 54 puana ulaşan Sevilla için devler ligi bileti cepte gibi gözükse de oynanan oyun çok daha fazlasını hak ediyor. Kalesinde yalnızca 18 gol görerek bu alanda ligin en başarılı ekibi olan Sevilla çıtayı öyle bir noktaya çıkartmış durumda ki Avrupa’nın 5 büyük ligi göz önünde bulundurulduğunda Manchester City’nin ardından bu alanda da zirveye göz kırpar duruma geldi.

Peki savunmayı geçilmez bir duvar haline getiren isimler kim? Elbette Diego Carlos ve Jules Koundé. Her ikisi için de dünyanın en büyük takımları kadrolarına katmak için amansız bir yarışa girmiş olsa da bu iki savunmacı en azından sezonun geri kalanında Sevilla formasıyla rakip hücumculara kabus olmaya devam edecekler. Bu iki ismin yanı sıra Roman Sanchez Pizjuan’ın içine dönük efsanesi Jesus Navas tüm tecrübesiyle takımına önderlik etmeye devam ediyor.

Fakat Sevilla’nın oyununa öncülük edenler yalnızca kaptanla sınırlı değil. Orta sahasındaki beyinlerle adeta çözülmesi imkansız gözüken maçlarda kilitleri rahatlıkla açan Sevilla’da uzun bir aranın ardından yuvaya dönen Ivan Rakitic’in nefes kesen paslarına Thomas Delaney ve Galatasaray taraftarlarının gözünde tüten Fernando eşlik ediyor.

Üçüncü bölgeye geldiğimizde ise Rafa Mir, Rojiblancos’u ayağa kaldıran isim oluyor. Önceki duraklarında bir türlü kendini ispatlayamayan 24 yaşındaki İspanyol, Lucas Ocampos ve Papu Gomez gibi sihirli ayakların bir adım önünde yaptıklarıyla yaklaşan Dünya Kupası öncesi Luis Enrique’nin planları arasına kendisini de dahil etmeyi hedefliyor.

Sevilla kadrosu futbolun dahi adamı Monchi tarafından o kadar iyi oluşturulmuş durumdaki yapısal bütünlüğüyle şehri baştan sona bezenmiş tarihi yapılara taş çıkarıyor. Son dansları için sahneye çıkan ikonik isimlerin, paha biçilemeyen yıldızlarla oluşturduğu sinerji Sevilla’ya erişilmesi zor bir hava yaratıyor. Julen Lopetegui’nin Real Madrid döneminde kazanamadığı şampiyonluğa Sevilla ile ulaşması ise yakın dönem futbol tarihinin en büyük başarılarından biri olacak.



