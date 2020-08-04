Serie A'da sezonun en iyisi Dybala

İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) 2019-2020 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) Juventus forması giyen Paulo Dybala seçildi

Serie A'nın internet sitesinde, ligde ve kupa müsabakalarında oynayan oyuncuların istatistik bilgilerine dayanarak seçilen MVP'ler açıklandı.

Açıklamaya göre Arjantinli Dybala sezonun en iyi futbolcusu seçilirken, en iyi kaleci takım arkadaşı WojciechSzczesny, en iyi defans Interli Stefan De Vrij, en iyi orta saha AtalantalıAlejandroGomez, en iyi forvet Laziolu Ciro Immobile ve sezonun en iyi genç futbolcusu DejanKulusevski oldu.

Oyuncuların 2020-2021 sezonu başlarken ödüllerini alacakları belirtildi.



