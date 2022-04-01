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Sergio Agüero futbola dönmeyi düşünüyor

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Sergio Agüero futboldan kopamıyor. Yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle futbolculuk kariyerini noktalayan Arjantinli yıldız, yeniden sahalara dönmenin planlarını yapmaya başladı

Sergio Agüero futbola dönmeyi düşünüyor
Sergio Agüero'nun sahalara dönmesi için umut ışığı belirdi. Barcelonalı futbolcu, Ekim ayında Alaves'le oynadıkları maçta göğüs ağrısı ve nefes alma zorluğu şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı. Doktorlar, günler süren detaylı kontrollerin ardından 33 yaşındaki oyuncunun kalbinde ritm bozukluğu olduğunu tespit etti. Bunun üzerine yıldız futbolcu 15 Aralık'ta düzenlediği basın toplantısında profesyonel futbolculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Agüero, bu kararının üzerinden henüz 4 ay bile geçmeden tekrar futbol oynama düşüncesine odaklandığını söyledi. "Inter Miami beni aradı" Arjantin'de bir televizyon kanalına konuşan deneyimli isim, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Bu yüzden yeniden sahalarda olma fikri aklımdan geçmeye başladı. Inter Miami kulübü beni aradı, ama onların teklifini kabul etmedim. Ancak futbol oynamayı ciddi olarak düşünüyorum" ifadesini kullandı. 33 yaşındaki Sergio Agüero, kariyerindeki 786 maçta 427 kez gol sevinci yaşadı.
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