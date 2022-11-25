Senegal, Katar'ı 3 golle geçti

2022 FIFA Dünya Kupası'nda ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında Senegal'e 3-1 mağlup oldu. Senegal grupta ilk galibiyetini alırken, Katar ikinci maçını da kaybetti. Katar'da Muntari tarihi bir gole imza attı

Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Senegal kozlarını paylaştı.

Senegal 41. dakikada Boulaye Dia, 48. dakikada Famara Diedhiou ve 84. dakikada Bamba'nın golleriyle karşılaşmayı 3-1 kazandı. Katar'ın maçtaki tek golü ise 78. dakikada Mohammed Muntari'den geldi. Bu gol, Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü olarak kayıtlara geçti.

Bu sonuçla Senegal, grupta ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi Katar ise ikinci maçını da puansız kapattı.

41. dakikada Senegal, Boulaye Dia ile öne geçti.. Savunmada Boualem Khoukhi'nin uzaklaştıramadığı topa hareketlenen Dia, sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Meshaal Barsham'ın sağından ağlarla buluşturdu: 0-1

İlk yarıyı Senegal, 1-0 önde kapattı.

Senegal, 48. dakikada Süper Lig'de Alanyaspor'un formasını giyen Famara Diedhiou ile farkı 2'ye çıkardı. Bu dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde topu iyi takip eden Diedhiou, güzel bir kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2

Katar'ın Dünya Kupası tarihindeki ilk golü Mohammed Muntari'den geldi. Karşılaşmanın 74. dakikasında oyuna giren Muntari yalnızca 4 dakika sonra golünü atarak adını Katar tarihine yazdırdı.

Senegal, Bamba Dieng'in golü ile maçta farkı tekrar ikiye çıkardı. Iliman Ndiaye'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Dieng, penaltı noktası yakınından gelişine yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-3

Açılış maçında Ekvador ile karşılaşan Katar, Fenerbahçeli Enner Valencia'nın attığı gollerle rakibine 2-0 mağlup olmuştu.

Sadio Mane'den yoksun kupada mücadele eden Senegal ise ilk maçında Hollanda'ya 2-0'lık skorla yenilmişti.