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Schalke ligde 30 maç sonra kazandı

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Bundesliga'nın 15. haftasında Schalke 04, sahasında Hoffenheim'ı 4-0 mağlup etti. Mavi-beyazlılar, ligde 30 maç sonra kazandı

Schalke ligde 30 maç sonra kazandı
Bundesliga'da Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu'nun formasını giydiği Schalke 04 sahasında Hoffenheim ile karşılaştı. Ligde 30 maçtır galibiyet yüzü göremeyen mavi-beyazlılar, mücadeleden 4-0'lık skorla galip ayrıldı. 
Schalke'ye galibiyeti getiren goller 42, 58 ve 63'te Matthew Hoppe ile 80'de Amine Harit'ten geldi. Amine Harit ayrıca 3 asistle maça Hoppe ile birlikte damgasını vurdu.
Bu sonuçla Schalke puanını 7'ye yükseltti. Hoffenheim ise 15 puanda kaldı. 
Mücadeleye milli futbolcumuz Ozan Kabak ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Bir diğer milli futbolcu Ahmed Kutucu ise yedek başladığı karşılaşmanın 88. dakikasında oyuna dahil oldu.
 
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