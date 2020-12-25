Şampiyonlar zirveden uzak kaldı

Avrupa'nın pek çok liginde geçen sezonu şampiyon tamamlayan takımlar, 2020-2021 sezonunda takipçi konumuna düştü. Özellikle İtalyan devi Juventus ve Fransa'nın yıldızlar topluluğu PSG'nin hegemonyaları tehdit altında

Avrupa liglerinde, geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan takımların önemli bir kısmı, 2020-2021 sezonuna istedikleri gibi başlayamadılar. Yeniden yükseliş arayan devlerin bazıları zirveden uzaklaştı, bazılarıysa şampiyonluk yarışına tutunmaya çalışıyor.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'DEN TATSIZ BAŞLANGIÇ

2019-2020 sezonunda tarihinin ilk lig şampiyonluğunu kazanan MedipolBaşakşehir, yeni sezona istediği gibi başlayamadı. Ligdeki ilk 3 maçını kaybeden turuncu lacivertliler, Ekim ve Kasım aylarında toparlanma evresine girse de, ligdeki son 5 maçında galibiyet yüzü göremedi. Okan Buruk'un öğrencileri, Şampiyonlar Ligi'nde sansasyonel bir Manchester United galibiyeti almış ancak grubu son sırada bitirmişti. MedipolBaşakşehir, 13 hafta sonunda ligin 16. sırasında bulunuyor.

JUVENTUS SON YILLARIN EN KÖTÜSÜ

İtalya Serie A'da son 9 yılın şampiyonu Juventus, AndreaPirlo yönetiminde standartlarının altında bir sezon geçiriyor. Bir maç eksiğiyle ligin altıncı sırasında bulunan ekip, lider Milan'ın 10 puan gerisine düştü. Siyah beyazlı takım, son olarak evinde ağırladığı Fiorentina'ya 3-0 kaybetti ve ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

PSG TEHDİT ALTINDA

Fransa Ligi'nin son 3 yılını şampiyon tamamlayan, 2010'lu yıllara damgasını vuran Paris Saint Germain, şampiyonluk yolunda Lyon ve Lille ile çekişiyor. Geçtiğimiz hafta şampiyonluk yolundaki kritik maçta, milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve genç futbolcumuz Mustafa Kapı'nın formasını terlettiği Lille'e diş geçiremeyen ekipte gündemde teknik heyet değişikliği var. Başkent temsilcisi, geride kalan 17 hafta sonunda 35 puanla üçüncü sırada konumlandı.

MADRİD'DE BÜYÜK ÇEKİŞME

La Liga'da geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Real Madrid, yeni sezona problemlerle başladı. Evinde aldığı Cadiz ve Alaves mağlubiyetlerinin yanında Valencia hezimeti ve Avrupa'da çalkantılı sonuçlarla alarm veren ekip, ligde son 5 maçını kazanarak yeniden zirve yarışına dahil oldu. Puan durumunda şehrin bir diğer devi Atletico Madrid'le beraber sıralanan eflatun beyazlıların, ezeli rakibinden iki maç fazlası bulunuyor.

SPORTİNG HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

Portekiz Ligi'nde 2002 yılından bu yana şampiyonlukları paylaşan Porto ve Benfica, 18 yıldır ligin zirvesine hasret kalan Sporting'in arkasına düştü. Uzun yıllar Benfica'da oynayan eski futbolcu RubenAmorim'i takımın başına getiren Sporting, çıktığı 10 maçta henüz mağlubiyet almadı ve ilk sıraya yerleşti. Son şampiyon Porto ise, PaçosFerreira ve Maritimo karşısında aldığı sürpriz mağlubiyetlerle liderin 4 puan arkasına düştü.

RANGERS TAHTI GERİ ALMA PEŞİNDE

Küme düştüğü yıldan bu yana basamakları tırmanarak yeniden en üst kademeye ulaşan Glasgow Rangers, Steven Gerrard'la başka bir kimlik kazandı. Lig tarihinin en çok şampiyonluk kazanan kulübü ünvanını tehlikeye atmak istemeyen ekip, 19 maç sonunda topladığı 53 puanla ilk sırada bulunuyor. Son 9 sezonun şampiyonu Celtic, rakibine göre 3 maç eksiği bulunsa da tam 16 puan geride kaldı. Celtic ayrıca, bu sezon ligdeki tek yenilgisini de sahasında Rangers karşısında aldı.

