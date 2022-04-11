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Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2021-22 sezonu çeyrek final rövanş maçları bugün başlayacak

Şampiyonlar Ligi’nde yarı finalistler belli oluyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final rövanş maçları, Salı ve 13 Nisan Çarşamba günü oynanacak.
Maçların ardından yarı finale kalan takımlar arasındaki mücadeleler ise 26-27 Nisan ile 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak çeyrek final rövanş maçlarının programı şöyle:
BUGÜN
Real Madrid (İspanya) - ​​​​​​​Chelsea (İngiltere) (3-1)
Bayern Münih (Almanya) - Villarreal (İspanya) (0-1)
13 Nisan Çarşamba:
Liverpool (İngiltere) - Benfica (Portekiz) (3-1)
Atletico Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere) (0-1)
 
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