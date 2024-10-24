Şampiyonlar Liginde gollü maçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü hafta maçları bitti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunun 3. haftasında 18 maç oynandı.
Milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'yü kadrosunda bulunduran Benfica, sahasında Feyenoord'a 3-1 yenildi. Benfica'nın tek golü 66. dakikada milli oyuncu Kerem Aktürkoğlu'ndan gelirken Orkun Kökçü karşılaşmanın 72. dakikada yerini Renato Sanches'e bıraktı.
Barcelona sahasında ağırladığı Bayern Münih'i 4-1 yenmeyi başardı. Katalan temsilcisinde Raphinha'nın "hat trick" yaptığı gecede Robert Lewandowski de skora katkı verdi. Bayern Münih'in tek golünü Harry Kane attı.
Real Madrid, sahasında 2-0 geride olduğu karşılaşmada Borussia Dortmund'u 5-2 yenmeyi başardı. Vinicius'un "hat trick" yaptığı maçta diğer goller Rüdiger ve Lucas Vazquez'den geldi. Arda Güler, karşılaşmaya 90. dakikada dahil oldu.
Dev organizasyonda alınan sonuçlar şöyle:
22 Ekim Salı
Milan (İtalya)-Club Brugge (Belçika): 3-1
Monaco (Fransa)-Kızılyıldız (Sırbistan): 5-1
Paris Saint-Germain (Fransa)-PSV (Hollanda): 1-1
Juventus (İtalya)-Stuttgart (Almanya): 0-1
Arsenal (İngiltere)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 1-0
Aston Villa (İngiltere)-Bologna (İtalya): 2-0
Girona (İspanya)-Slovan Bratislava (Slovakya): 2-0
Sturm Graz (Avusturya)-Sporting (Portekiz): 0-2
Real Madrid (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya): 5-2
23 Ekim Çarşamba
Atalanta (İtalya)-Celtic (İskoçya): 0-0
Brest (Fransa)-Bayer Leverkusen (Almanya): 1-1
Manchester City (İngiltere)-Sparta Prag (Çekya): 5-0
Leipzig (Almanya)-Liverpool (İngiltere): 0-1
Barcelona (İspanya)-Bayern Münih (Almanya): 4-1
Atletico Madrid (İspanya)-Lille (Fransa): 1-3
Benfica (Portekiz)-Feyenoord (Hollanda): 1-3
Salzburg (Avusturya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan): 0-2
Young Boys (İsviçre)-Inter (İtalya): 0-1
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.