Şampiyonlar Ligi’nde 5 takım son 16 turunda

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında 4. hafta maçları tamamlandı. Manchester City, Real Madrid, Napoli, Club Brugge ve Bayern Münih son 16 turuna çıkmayı garantiledi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. haftası A, B, C ve D gruplarında oynanan maçlarla sona erdi. 4. haftanın ilk gününde Manchester City ve Real Madrid son 16 turunu garantilemişti. İkinci günde ise Napoli, Club Brugge ve Bayern Münih adını son 16 turuna yazdırdı.

NAPOLİ FIRTINA GİBİ

A Grubu'nda sahasında Hollanda'nın Ajax takımını ağırlayan Napoli, rakibini Hirving Lozano, Giacomo Raspadori, Khvicha Kvaratskheli ve Victor Osimhen'in golleriyle 4-2 mağlup etti. Konuk takımın gollerini ise Davy Klaassen ve Steven Bergwijn kaydetti. Gruptaki 4 maçından da galibiyetle ayrılan Luciano Spalletti yönetimindeki Napoli, son 16 turuna çıkmayı garantiledi.

CLUB BRUGGE İLK KEZ DEVLER LİGİ'NDE SON 16'DA

B Grubu'ndaki mücadelede ise İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, 3 maçını da kazanan Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.

Golsüz sona eren maçın 82. dakikasında Club Brugge forması giyen Kamal Sowah kırmızı kart gördü.

Grupta puanını 10'a çıkaran Club Brugge, tarihinde ilk kez son 16 turuna yükseldi. Gent'ten sonra bu başarıyı yakalayan ikinci Belçika takımı oldu.

BARCELONA-INTER MAÇINDA GOL DÜELLOSU

Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında ağırladığı İtalyan ekibi Inter ile 3-3 berabere kaldı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede İspanyol temsilcisinin gollerini Ousmane Dembele ve Robert Lewandowski (2) atarken, Inter'ın golleri Nicolo Barella, Lautaro Martinez ve Robin Gosens'ten geldi.

BAYERN, ÇEKYA'DAN TUR BİLETİYLE DÖNDÜ

Deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen'e konuk olan Bayern Münih, Sadio Mane, Thomas Müller ve Leon Goretzka'nın (2) golleriyle evine 4-2 galip döndü. Puanını 12'ye çıkaran Bavyera temsilcisi, son 16 turuna adını yazdırdı.

LİVERPOOL RANGERS'I YEDİ BİTİRDİ...MUHAMMED SALAH REKOR KIRDI

Sezona istediği gibi başlayamayan Liverpool, geriye düştüğü maçta Roberto Firmino (2), Darwin Nunez, Muhammed Salah (3) ve Harvey Elliott'un golleriyle Rangers'ı 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

68. dakikada oyuna giren Mısırlı yıldız Salah, 6 dakika içinde "hat-trick" yaparak Şampiyonlar Ligi'nde rekor kırdı.

İskoç temsilcisinde forma giyen milli futbolcu Rıdvan Yılmaz, bu mücadelede forma şansı bulamadı.

