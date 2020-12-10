Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları Çarşamba günü oynanan maçların ardından tamamlandı.
Karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar da belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar
Bayern Münih , Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, B. Dortmund, Juventus, PSG, Atletico,
M'Gladbach, Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona, Leipzig
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar
Olympiakos, Manchester United, Ajax, Dinamo Kiev, Salzburg, Krasnodar, Club Brugge, Shakhtar Donetsk
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