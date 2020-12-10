Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları Çarşamba günü oynanan maçların ardından tamamlandı.

Karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar da belli oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar

Bayern Münih , Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, B. Dortmund, Juventus, PSG, Atletico,

M'Gladbach, Porto, Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona, Leipzig

Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar

Olympiakos, Manchester United, Ajax, Dinamo Kiev, Salzburg, Krasnodar, Club Brugge, Shakhtar Donetsk



