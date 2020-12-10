banner583
banner572
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
Fenerbahçeliler Derneği teşekkür gecesi düzenledi
2 0
Yeni kabine için ne dediler?
Yeni kabine için ne dediler?
82 0
 
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
UBP-DP-YDP KOALİSYON HÜKÜMETİ KURULUYOR
50 0
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
“Direkt uçuşların olmaması kabul edilemez”
64 0
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
“İlla birinin başına bir şey mi gelsin?”
22 0
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
Köyün su deposuna deterjan döktüler!
95 0
Koronanın fendi, futbolu yendi
Koronanın fendi, futbolu yendi
107 0
banner529
banner570

Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar

banner476

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşaması tamamlandı. Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu

banner577
Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalan takımlar
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamaları Çarşamba günü oynanan maçların ardından tamamlandı.
Karşılaşmaların sona ermesiyle birlikte son 16 turuna yükselen ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar da belli oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükselen takımlar
Bayern Münih , Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Chelsea, B. Dortmund, Juventus, PSG, Atletico,
M'Gladbach, Porto,  Atalanta, Sevilla, Lazio, Barcelona, Leipzig
Gruplarını üçüncü sırada tamamlayan ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek takımlar 
Olympiakos, Manchester United, Ajax, Dinamo Kiev, Salzburg, Krasnodar, Club Brugge, Shakhtar Donetsk
 
 
banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.