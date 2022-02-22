UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda, bugün iki maç oynanacak. Atletico Madrid Manchester United'ı; Benfica da Ajax'ı konuk edecek

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı yaşanıyor.

Geçen sezon La Liga'da ipi göğüsleyen Atletico Madrid, Manchester United'ı ağırlayacak.

Diego Simeone'nin öğrencileri, B grubunda Liverpool'un ardından ikinci sırada yer almıştı.

Atletico Madrid için bu sezon İspanya'da işler yolunda gitmiyor.

Lider Real Madrid'in 15 puan gerisinde bulunan Madrid ekibi, turu geçerek kupaya bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Konuk ekip Manchester United da Devler Ligi'ne odaklanmış durumda.

İngiliz ekibi, ligde son 14 maçında yalnızca 1 mağlubiyet alsa da, lider Manchester City'nin 17 puan gerisinde yer alıyor.

RalfRagnick'in öğrencileri, F grubunu 11 puanla lider bitirmişti.

Wanda Metropolitano'da oynanacak Atletico Madrid - Manchester United maçı, saat 23'te başlayacak.

Karşılaşmayı, Rumen hakem OvidiuHategan yönetecek.

BENFİCA'NIN KONUĞU AJAX

Aynı saatte oynanacak diğer maçta Benfica ile Ajax karşı karşıya gelecek.

Barcelona'nın da bulunduğu E grubunu Bayern Münih'in ardından ikinci tamamlayan Benfica, dikkatleri üzerine çekmişti.

Konuk ekip Ajax ise hem ligde hem kupada üst düzey bir performans sergiliyor.

Hollanda ekibi, ligde oynadığı 23 maçta 70 gol attı ve kalesinde yalnızca 5 gol gördü.

Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı C grubunu 18 puanla lider tamamlayan Ajax, rövanş maçı öncesi avantaj elde etmeyi amaçlıyor.

Luz Stadı'nda oynanacak Benfica - Ajax maçı, saat 23'te başlayacak.

Mücadele, Slovenyalı hakem SlavkoVincic görev yapacak.

