Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belirlendi

Son şampiyon Bayern Münih'in rakibi Lazio oldu. Barcelona ile Paris Saint-Germain arasındaki eşleşme de dikkati çekti.
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları, 16-17 ile 23-24 Şubat, rövanşları ise 9-10 ile 16-17 Mart 2021 tarihlerinde oynanacak.
Eşleşmeler şöyle:
Borussia Mönchengladbach (Almanya) - Manchester City (İngiltere)
Lazio (İtalya) - Bayern Münih (Almanya)
Atletico Madrid (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
Leipzig (Almanya) - Liverpool (İngiltere)
Porto (Portekiz) - Juventus (İtalya)
Barcelona (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Sevilla (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya)
Atalanta (İtalya) - Real Madrid (İspanya)