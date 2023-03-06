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Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları başlıyor

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları yarın başlayacak

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Şampiyonlar Ligi'nde rövanş maçları başlıyor
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunun rövanş maçları 7-8 ile 14-15 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak.
Son 16 turundaki tüm maçlar saat 22.00'de başlayacak.
İstanbul'un ev sahipliğindeki final maçı, 10 Haziran 2023'te Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilecek.
Son 16 turu rövanş maçları programı şu şekilde:
7 Mart Salı:
Benfica (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) (2-0)
Chelsea (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya) (0-1)
8 Mart Çarşamba:
Tottenham (İngiltere)-Milan (İtalya) (0-1)
Bayern Münih (Almanya)- PSG (Fransa) (1-0)
14 Mart Salı:
Manchester City (İngiltere) - RB Leipzig (Almanya) (1-1)
Porto (Portekiz) - Inter (İtalya) (0-1)
15 Mart Çarşamba:
Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere) (5-2)
Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya) (2-0)
 
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