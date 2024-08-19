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Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın yapılacak 3 maçla başlayacak. Devler Ligi'nde yer alacak son 7 takım, play-off turuyla belirlenecek. Galatasaray, Çarşamba günü deplasmanda İsviçre temsilcisi YoungBoys ile karşılaşacak

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Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı
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"Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda bugün 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak.
Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak.
Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı TRT SPOR ve tabii'de yaşanacak...
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu maçları ve oynanacak stadyumlar şöyle:
20 Ağustos Salı:
GNK Dinamo (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan) (Maksimir)
Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Aspmyra)
Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya) (Hainau)
21 Ağustos Çarşamba:
Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya) (Herning)
Malmö (İsveç)-Sparta Prag (Çekya) (Malmö Yeni Stadyum)
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Salzburg (Avusturya) (Lublin)
YoungBoys (İsviçre)-Galatasaray (Wankdorf)
 
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