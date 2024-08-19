Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turu yarın yapılacak 3 maçla başlayacak. Devler Ligi'nde yer alacak son 7 takım, play-off turuyla belirlenecek. Galatasaray, Çarşamba günü deplasmanda İsviçre temsilcisi YoungBoys ile karşılaşacak

"Devler Ligi"nin 36 takımla oynanacak yeni lig formatında mücadele edecek son 7 ekip play-off turuyla belirlenecek. Türkiye'den Galatasaray'ın da yer alacağı play-off turunda bugün 3, 21 Ağustos Çarşamba günü ise 4 maç yapılacak.

Takımlar, 27-28 Ağustos'ta oynanacak rövanş müsabakaları öncesinde avantaj arayacak.

Şampiyonlar Ligi'nin heyecanı TRT SPOR ve tabii'de yaşanacak...

Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak play-off turu maçları ve oynanacak stadyumlar şöyle:

20 Ağustos Salı:

GNK Dinamo (Hırvatistan)-Karabağ (Azerbaycan) (Maksimir)

Bodo/Glimt (Norveç)-Kızılyıldız (Sırbistan) (Aspmyra)

Lille (Fransa)-Slavia Prag (Çekya) (Hainau)

21 Ağustos Çarşamba:

Midtjylland (Danimarka)-Slovan Bratislava (Slovakya) (Herning)

Malmö (İsveç)-Sparta Prag (Çekya) (Malmö Yeni Stadyum)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Salzburg (Avusturya) (Lublin)

YoungBoys (İsviçre)-Galatasaray (Wankdorf)

