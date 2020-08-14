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Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yarı finalist Leipzig

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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Atletico Madrid'i 2-1 mağlup eden Leipzig, tur atladı

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci yarı finalist Leipzig
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvasının çeyrek final maçında Almanya'nın Leipzig takımıyla İspanyol temsilcisi Atletico Madrid, Portekiz'in başkenti Lizbon'da karşı karşıya geldi.
50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanan mücadelenin ilk yarısı golsüz sona erdi.
Alman ekibinin 50. dakikada Dani Olmo'nun golüyle öne geçtiği karşılaşmada, Atletico Madrid genç yıldızı Joao Felix'in 71. dakikada penaltıdan attığı golle skora dengeyi getirdi.
88. dakikada Tyler Adams ile bir kez daha öne geçen ve kalan dakikalarda skoru korumayı bilen Leipzig, adını son dört takım arasına yazdırdı.
Tarihinde ilk kez yarı finale çıkan Leipzig, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımıyla eşleşti.
 
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