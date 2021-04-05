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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı

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UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-2021 sezonunda çeyrek final maçları 6 Nisan Salı günü başlayacak

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Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun çeyrek final ilk ayağında, 6 Nisan Salı ve 7 Nisan Çarşamba günü 4 maç oynanacak.
Porto ile Chelsea arasındaki iki çeyrek final karşılaşması da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı seyahat kısıtlamaları nedeniyle İspanya'nın Sevilla kentindeki RamonSanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak.
Tamamı TSİ 22.00'de başlayacak ve beINSports'un kanallarından yayımlanacak çeyrek final ilk ayağı maçlarının programı şöyle:
6 Nisan Salı:
Real Madrid (İspanya) - Liverpool (İngiltere)
Manchester City (İngiltere) - Borussia Dortmund (Almanya)
7 Nisan Çarşamba:
Bayern Münih (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
Porto (Portekiz) - Chelsea (İngiltere)
 
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