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Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı

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Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 5. hafta karşılaşmaları, Salı ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak

Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 5. hafta karşılaşmaları, bugün ve 2 Aralık Çarşamba günü oynanacak.
Temsilcimiz MedipolBaşakşehir, H Grubu'ndaki 5. maçında çarşamba günü saat 20.55'te Almanya'nın Leipzig takımını konuk edecek.
Ligde 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
BUGÜN
20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Salzburg (Avusturya)
20.55 ShakhtarDonetsk (Ukrayna) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Bayern Münih (Almanya)
23.00 BorussiaMönchengladbach (Almanya) - Inter (İtalya)
23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)
23.00 Porto (Portekiz) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Liverpool (İngiltere) - Ajax (Hollanda)
23.00 Atalanta (İtalya) - Midtjylland (Danimarka)
2 Aralık Çarşamba:
20.55 Krasnodar (Rusya) - Rennes (Fransa)
20.55 MedipolBaşakşehir - Leipzig (Almanya)
23.00 Sevilla (İspanya) - Chelsea (İngiltere)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Lazio (İtalya)
23.00 Club Brugge (Belçika) - Zenit (Rusya)
23.00 Juventus (İtalya) - Dinamo Kiev (Ukrayna)
23.00 Ferencvaros (Macaristan) - Barcelona (İspanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) - Paris Saint-Germain (Fransa)
 
 
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