Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı başlıyor

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle İstanbul'un geçen sezonki final için ev sahipliği hakkı bu sezona ertelenen Şampiyonlar Ligi'nin gruplarında 4. hafta karşılaşmaları, bugün ve 25 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi MedipolBaşakşehir, H Grubu'ndaki 4. maçında bugün TSİ 23.00'te İngiltere'nin Manchester United takımına konuk olacak.
Ligde 4. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
BUGÜN
20.55 Rennes (Fransa) -Chelsea (İngiltere)
20.55 Krasnodar (Rusya) -Sevilla (İspanya)
23.00 Lazio (İtalya) -Zenit (Rusya)
23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)
23.00 Juventus (İtalya) -Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Leipzig (Almanya)
23.00 Manchester United (İngiltere) -MedipolBaşakşehir
25 Kasım Çarşamba:
20.55 BorussiaMönchengladbach (Almanya) -ShakhtarDonetsk (Ukrayna)
20.55 Olympiakos (Yunanistan) - Manchester City (İngiltere)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
23.00 Atletico Madrid (İspanya) -Lokomotiv Moskova (Rusya)
23.00 Inter (İtalya) - Real Madrid (İspanya)
23.00 Olympique Marsilya (Fransa) - Porto (Portekiz)
23.00 Ajax (Hollanda) -Midtjylland (Danimarka)
23.00 Liverpool (İngiltere) -Atalanta (İtalya)
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