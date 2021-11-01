Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta başlıyor

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun 4. hafta karşılaşmaları, bugün ve 3 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Puansız ayrıldığı ilk üç karşılaşma sonunda C grubunun son sırasında yer alan Beşiktaş, Çarşamba saat 23:00'de Portekiz'in Sporting Lizbon takımına konuk olacak.
Dördüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
BUGÜN
20:45 Wolfsburg (Almanya) - Salzburg (Avusturya)
20:45 Malmö (İsveç) - Chelsea (İngiltere)
23:00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Barcelona (İspanya)
23:00 Bayern Münih (Almanya) - Benfica (Portekiz)
23:00 Villarreal (İspanya) - YoungBoys (İsviçre)
23:00 Atalanta (İtalya) - Manchester United (İngiltere)
23:00 Sevilla (İspanya) - Lille (Fransa)
23.00 Juventus (İtalya) - Zenit (Rusya)
3 KASIM ÇARŞAMBA:
20:45 Milan (İtalya) - Porto (Portekiz)
20:45 Real Madrid (İspanya) - ShakhtarDonetsk (Ukrayna)
23:00 Manchester City (İngiltere) - Club Brugge (Belçika)
23:00 Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa)
23:00 Liverpool (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya)
23:00 Sporting Lizbon (Portekiz) - Beşiktaş
23:00 Borussia Dortmund (Almanya) - Ajax (Hollanda)
23:00 Sheriff (Moldova) - Inter (İtalya)
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