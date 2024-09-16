Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonun heyecanı Salı günü oynanacak 6 maçla başlayacak

Yeni format gereği lig usulü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2024 - 2025 sezonu Salı günü oynanacak 6 maçla başlıyor. Çarşamba ve Perşembe günleri de 6'şar karşılaşma oynanacak. Dev organizasyonun heyecanı TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii'de yaşanacak.

Salı günün oynanacak maçlar ve yayınlanacağı kanallar şöyle;

JUVENTUS - PSV MAÇI TABİİ SPOR'DA

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus, ilk maçında PSV Eindhoven'ı ağırlayacak. Juventus Stadı'ndaki mücadeleyi, İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Saat 19.45'te başlayacak karşılaşma, Tabii Spor'dan futbolseverler ile buluşacak.

YOUNG BOYS - ASTON VİLLA MAÇI TRT 1'DE

Temsilcimiz Galatasaray'ı eleyerek lig etabına yükselen Young Boys ise Aston Villa'yı konuk edecek. Bulgaristan'dan Georgi Kabakov'un düdük çalacağı müsabaka, Wankdorf Stadı'nda oynanacak. Saat 19.45'te başlayacak maç, TRT 1'den naklen yayınlanacak.

REAL MADRİD - STUTTGART MAÇI TABİİ SPOR'DA

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği Real Madrid, ilk maçında Stuttgart'ı Santiago Bernabeu'da ağırlayacak. Karşılaşmayı FIFA kokartlı hakemimiz Halil Umut Meler yönetecek. Saat 22'de başlayacak müsabaka, Tabii Spor'dan naklen yayınlanacak.

MİLAN İLE LİVERPOOL MAÇI TABİİ SPOR 1'DE

Gecenin nefes kesecek maçlarından biri, saat 22.00'de San Siro'da oynanacak. 2005 ve 2007'de finalde karşılaşan iki dev ekip Milan ile Liverpool, Milano'da karşılaşacak. Norveçli Espen Eskas'ın yöneteceği karşılaşma, Tabii Spor 1'den naklen yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - DİNAMO ZAGREB MAÇI TRT 1'DE

Saat 22.00'de başlayacak bir diğer maçta Bayern Münih, taraftarı önünde Dinamo Zagreb ile kozlarını paylaşacak. Allianz Arena'da oynanacak müsabakada, İspanyol Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Zorlu karşılaşma, TRT 1'den futbolseverler ile buluşacak.

SPORTİNG - LİLLE MAÇI TABİİ SPOR 2'DE

Ligde yoluna dolu dizgin devam eden Portekiz ekibi Sporting, Fransız temsilcisi Lille'i konuk edecek. Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak maçı, Litvanyalı hakem Donatas Rumsas yönetecek. Saat 22.00deki karşılaşma, Tabii Spor 2'den naklen yayınlanacak.

FORMAT: Lig usulü 36 takımın mücadele edeceği sezonda 8 maç sonunda ilk 8'e giren ekipler, son 16 turuna yükselecek. 9 ile 24'üncü sırada yer alan 16 takım, çift maçlı elemelerde son 16 turuna çıkmaya çalışacak. Sıralamada ilk 24'ün dışında kalan takımlar ise organizasyona veda edecek.

İşte ilk hafta oynanacak maçların tam programı ve karşılaşmaların canlı yayınlanacağı kanallar;

17 Eylül Salı:

19.45 Juventus (İtalya)-PSV (Hollanda) Tabii Spor

19.45 Young Boys (İsviçre)-Aston Villa (İngiltere) TRT 1

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan) TRT 1

22.00 Milan (İtalya)-Liverpool (İngiltere) Tabii Spor 1

22.00 Real Madrid (İspanya)-Stuttgart (Almanya) Tabii Spor

22.00 Sporting Lizbon (Portekiz)-Lille (Fransa) Tabii Spor 1

18 Eylül Çarşamba:

19.45 Bologna (İtalya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna) TRT 1

19.45 Sparta Prag (Çekya)-Salzburg (Avusturya) Tabii Spor

22.00 Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya) TRT 1

22.00 Celtic (İskoçya)-Slovan Bratislava (Slovakya) Tabii Spor 2

22.00 Manchester City (İngiltere)-Inter Milan (İtalya) Tabii Spor

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Girona (İspanya) Tabii Spor 1

9 Eylül Perşembe:

19.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Benfica (Portekiz) TRT 1

19.45 Feyenoord (Hollanda)-Bayer Leverkusen (Almanya) Tabii Spor

22.00 Atalanta (İtalya)-Arsenal (İngiltere) Tabii Spor

22.00 Atletico Madrid (İspanya)-Leipzig (Almanya) Tabii Spor 2

22.00 Monaco (Fransa)-Barcelona (İspanya) TRT 1

22.00 Brest (Fransa)-Sturm Graz (Avusturya) Tabii Spor 2

