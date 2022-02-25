Şampiyonlar Ligi finali St. Petersburg’dan alındı

UEFA, 2021-2022 Şampiyonlar Ligi final maçının, Rusya'nın Saint Petersburg şehri yerine Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacağını açıkladı

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği UEFA İcra Komitesi, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından İsviçre'inNyon kentinde olağanüstü toplandı.

Avrupalı parlamenterlerin çağrısı üzerine gerçekleşen toplantıda, Rusya'da düzenlenecek futbol etkinlikleri masaya yatırıldı.

"UKRAYNA'DAKİ FUTBOL CAMİASININ YANINDAYIZ"

UEFA, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri müdahalesini de şiddetle kınadı. Birliğin internet sitesinde yer alan açıklamada; "Ukrayna'daki futbol camiasının yanındayız ve Ukrayna halkına elimizi uzatmaya hazırız" denildi.

ST. PETERSBURG' YERİNE PARİS

Komite tarihi bir karara da imza attı ve 28 Mayıs'ta St. Petersburg'daki Zenit Stadyumu'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finali, Rusya'dan alındı. Karşılaşma, aynı tarihte Fransa'nın başkenti Paris'te Stade de France'ta oynanacak.

RUSYA: "ST. PETERSBURG İYİ BİR EV SAHİBİ OLURDU"

UEFA'nın kararı üzerine Rusya'dan ise "St. Petersburg iyi bir ev sahibi olurdu" açıklaması geldi.

Bu arada, Ukrayna ve Rusya'nın kulüp ve milli takımlarının UEFA kapsamındaki iç saha karşılaşmaları da tarafsız sahalara alındı.

UEFA ayrıca, "Ukrayna'da bulunan futbolcuların ve ailelerinin içinde bulundukları acı şartlardan ve yıkımdan kurtarılmaları için yürütülecek çok taraflı girişimlere" de tam destek verileceğini bildirdi.

