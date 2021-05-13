Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'na alındığını duyurdu

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'in Porto şehrinde bulunan Dragao Stadı'na alındığını duyurdu.

Final geçtiğimiz yıl da Türkiye'de oynanacaktı ancak pandemi koşulları nedeniyle Portekiz'in Lizbon kentinde bulunan Estadio da Luz'da yapılmıştı. Bu sezona ertelenen Türkiye finali tekrar Portekiz'e alındı.

UEFA'nın açıklamasına göre Türkiye'nin Birleşik Krallık tarafından 'kırmızı liste'ye alınmasının ardından İngiliz taraftarlar için aşılamaz seyahat zorlukları nedeniyle finalin İstabul'dan Porto'ya alındığı belirtildi.

Açıklamada karşılaşmaya her takımdan 6 bin taraftarın katılabileceği duyuruldu.