Şampiyon Omonia

Kıbrıs Futbol Federasyonunun (KOP) Cytavisionsponsorluğunda gerçekleştirdiği Kadınlar Kupası finali Apollon ile Omonia, kadın takımları arasında oynandı.
Larnaka’da AEK Arena Stadında oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçın normal süresi berabere tamamlanırken, penaltı vuruşlarında Omonia, Apollon’u 4 – 3 mağlup etti.
Maçı kazanarak kupayı havaya kaldıran Omonia, tarihinin ilk kadınlar kupasını kazanırken, maç sonunda büyük coşku yaşadı.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.