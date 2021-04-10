Şampiyon Omonia

Kıbrıs Futbol Federasyonunun (KOP) Cytavisionsponsorluğunda gerçekleştirdiği Kadınlar Kupası finali Apollon ile Omonia, kadın takımları arasında oynandı.

Larnaka’da AEK Arena Stadında oynanan ve oldukça çekişmeli geçen maçın normal süresi berabere tamamlanırken, penaltı vuruşlarında Omonia, Apollon’u 4 – 3 mağlup etti.

Maçı kazanarak kupayı havaya kaldıran Omonia, tarihinin ilk kadınlar kupasını kazanırken, maç sonunda büyük coşku yaşadı.

