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Şampiyon Arjantin

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2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde normal süresi 3-3 sona eren maçta penaltı vuruşları sonunda Arjantin, Fransa'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu

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Şampiyon Arjantin
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2022 FIFA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile Fransa kozlarını paylaştı. Normal süresi 3-3 sona eren maçta Arjantin,penaltı atışlarında Fransa'yı 4-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Arjantin'in golleri 23 ve 708. dakikalarda Lionel Messi ve 36. dakikada Di Maria'dan geldi. Fransa'nın gollerini ise 80, 81 ve 118. dakikalarda Kylian Mbappe kaydetti.

Tarihinde 6. kez finale çıkan Arjantin de 36 yıllık özlemine son vererek armasına üçüncü Dünya Kupası yıldızını ekledi.

Karşılaşmada 2 gol atan Lionel Messi gol sayısını 14'e çıkararak Pele'yi geride bıraktı. Öte yandan Arjantinli yıldız, Dünya Kupası'nda Dünya Kupası'nda en fazla forma giyen ve süre alan futbolcu olarak tarihe geçti.

Arjantin, 1978'de Hollanda'yı 3-1, 1986'da da Almanya'yı 3-2 mağlup ederek turnuvada şampiyonluk sevinci yaşadı. Tarihin ilk Dünya Kupası'nda Uruguay'a finalde 4-2 kaybeden "Tangocular", 1990 ve 2014'te de Almanya'ya 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu.

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