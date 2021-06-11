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Sahte kimlikle oynamanın cezası belli oldu

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Almanya Futbol Federasyonu, Stuttgartlı oyuncu Silas Katompa Mvumpa'ya sahte kimlik kullandığı için futboldan 3 ay men ve 30 bin Euro para cezası verdi

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Sahte kimlikle oynamanın cezası belli oldu
Almanya Bundesliga ekiplerinden Stuttgart forması giyen ve SilasWamangituka adıyla bilinen SilasKatompaMvumpa, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile Wamangituka isminin gerçek ismi olmadığını ve eski menajerinin yaptığı hatalı işlerin kurbanı olduğunu açıklamıştı.
Bunun üzerine Almanya Futbol Federasyonu, bugün yaptığı açıklama ile oyuncuya 11 Eylül 2021'e kadar futbol müsabakalarından men cezası verdi. Oyuncu ayrıca 30 bin Euro para cezasına çarptırıldı. Alman ekibinden yapılan açıklamada hem oyuncunun hem de kulüp olarak kendilerinin cezayı kabul ettiği bildirildi.
 
 
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