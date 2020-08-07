Rusya Süper Kupası Zenit'in

Rusya Süper Kupası'nda Zenit, Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
VEB Arena'da oynanan maçta Zenit'in golleri 14. dakikada Artem Dzyuba ve 69. dakikada Magomed Ozdoev'da gelirken Lokomotiv Moskova'nın maçtaki tek golünü 72. dakikada Anton Miranchuk kaydetti.
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