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Rusya Süper Kupası Zenit'in

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Rusya Süper Kupası Zenit'in
Rusya Süper Kupası'nda Zenit, Lokomotiv Moskova'yı 2-1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
VEB Arena'da oynanan maçta Zenit'in golleri 14. dakikada Artem Dzyuba ve 69. dakikada Magomed Ozdoev'da gelirken Lokomotiv Moskova'nın maçtaki tek golünü 72. dakikada Anton Miranchuk kaydetti.
 
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