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Rusya'da şampiyon Zenit St.Petersburg

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Rusya Premier Ligi'nde Zenit bitime iki hafta kala şampiyon oldu. Zenit, ligin 28'inci hafta karşılaşmasında en yakın rakibi Lokomotiv Moskova'yı 6 gol ile geçip bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Rusya'da şampiyon Zenit St.Petersburg
St. Petersburg temsilcisi evinde ağırladığı Moskova ekibini karşılaşmanın ilk yarısını 19'uncu dakikada Artem Dzyuba ile 39 ve 45+3'üncü dakikalarda Serdar Azmoun'un attığı gollerle soyunma odasına 3-0 önde girdi. İkinci yarıya da hızlı başlayan Zenit, 46'da Azmoun ile 4'üncü golü buldu. 51'inci dakikada bir kez daha sahneye çıkan Dzyuba skoru 5-0'a getirdi. Başkent ekibi Lokomotiv Moskova 56'da Francois Kamano ile durumu 5-1 getirdiyse de 67'de Malcom skoru belirledi: 6-1.
Bu sonuçla Zenit puanını 61'e yükseltirken en yakın rakibi Lokomotiv Moskova 52 puanda kaldı. Böylece Zenit, bitime 2 hafta kala Rusya Premier Ligi'nde  şampiyonluğunu ilan etmiş oldu.
St.Petersburg takımı, üst üste üçüncü kez ve Rusya tarihinde yedinci kez şampiyon oldu (2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20, 2020/21) .
Rusya'da şampiyonluk sayısı bakımından Sovyetler Birliği sonrası lig tarihinde Zenit 7, CSKA Moskova 6 ve Spartak Moskova 10 kez şampiyonluk kupası kaldırdı.
 
 
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