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Rowe, Arsenal'den Fulham'a gitti

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Premier Lig ekibi Fulham, Arsenal'den Emile Smith Rowe'u renklerine bağladı. 24 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandı

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Rowe, Arsenal'den Fulham'a gitti
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Arsenal forması giyen Emile Smith Rowe, Fulham'ın yolunu tuttu. Fulham'ın bu transfer için 34 milyon sterlin bonservis ödediği iddia edildi.
5+1 YILLIK SÖZLEŞME
Fulham, 24 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. İngiltere basınında, Fulham'ın bu transfer için bonuslarla 34 milyon sterlin bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.
ARSENAL KARNESİ
Arsenal altyapısında yetişen Smith Rowe, Leipzig ve Huddersfield Town'da kiralık görev yaptı. Profesyonel kariyerine 2018'de başlayan İngiliz futbolcu, Arsenal formasıyla 115 maça çıktı ve 18 gol, 13 asistlik performans sergiledi. Smith Rowe, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise 3 kez giydi ve bir gol kaydetti.
 
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