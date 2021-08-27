Ronaldo yeniden Manchester United’da

Cristiano Ronaldo resmen Manchester United'da! Manchester City'e imza atacağı konuşulan Portekizli yıldız, eski kulbüne döndü.

Manchester United, Juventus'tan Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

28 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Manchester United'n, Cristiano Ronaldo için Juventus'a 28 milyon euro bonservis ücreti ödeyeceği belirtildi.

12 YIL SONRA MANCHESTER UNITED'A GERİ DÖNÜŞ

Manchester United'ın transferi resmen tamamlaması halinde Cristiano Ronaldo, 12 yıl sonra eski kulübüne dönmüş olacak. 36 yaşındaki futbolcu, Manchester United kariyerinde 292 maçta 118 gol, 69 asistlik performans sergilemişti.

NELER YAŞANDI?

Juventus teknik direktörü Allegri, yaptığı basın toplantısında Ronaldo ile ilgili soruya; "Ronaldo dün bana takımda kalmak istemediğini ve hemen ayrılmak istediğini söyledi. Bu yüzden bugün antrenmana çıkmadı ve yarınki maçta oynamayacak." yanıtını vermişti.

PEP GUARDIOLA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI AMA...

PEP GUARDIOLA YEŞİL IŞIK YAKMIŞTI AMA...

Cristiano Ronaldo'nun transferi hakkında açıklamalarda bulunan PepGuardiola, "Pek bir şey söyleyemem. Kane, Tottenham gibi harika bir kulüpte kalacağını açıkladı. Cristiano hala Juventus'un oyuncusu. Transferin kapanmasına 3-4 gün kaldı, her şey olabilir. Kişisel görüşüme göre, buna Ronaldo ve Messidahil, nerede oynayacaklarına onlar karar veriyor. Görüşmelere kendileri liderlik ediyor. Şu an elimdeki kadrodan son derece memnunum ve öyle olmaya devam edecek." demişti.

OLKJAER AÇIK KAPI BIRAKMIŞTI

Öte yandan Manchester United Teknik Direktörü Ole GunnarSolskjaer, kulübün unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Portekizli yıldıza açık kapı bıraktı. Solskjaer, "Ronaldo iyi ilişkilerimiz var. BrunoFernandes, onunla devamlı konuşuyor. Eğer Juventus'tan ayrılmak istiyorsa burada olduğumuzu biliyor. Ronaldo, kulübümüzün efsanesi ve bence tarihin en iyi oyuncusu. Neler olacağını zaman gösterecek." şeklinde konuşmuştu.

