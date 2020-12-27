Ronaldo'ya büyük ödül

Juventus'un Portekizli yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, Globe Soccer Awards'da, '21. Yüzyılın (2001-2020) en iyi oyuncusu' seçildi.

Ödül ile ilgili konuşan Ronaldo, ''Bu ödül bana ekstra motivasyon veriyor, beni gururlandırıyor. Kendimi çok formda hissediyorum ve daha uzun yıllar futbol oynamaya hazırım.'' dedi.

